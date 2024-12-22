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США помилково збили свій винищувач над Червоним морем
США помилково збили свій винищувач над Червоним моремhttps://racurs.ua/ua/n202403-ssha-pomylkovo-zbyly-sviy-vynyschuvach-nad-chervonym-morem.htmlРакурс
Два пілоти ВМС США були збиті в неділю над Червоним морем в результаті «дружнього вогню», заявили американські військові, що стало найсерйознішим інцидентом, який загрожував військам за більш ніж рік американських операцій проти єменських повстанців-хуситів.
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Обидва пілоти були знайдені живими після катапультування з підбитого літака, один з них отримав незначні поранення, пише AP.
Але збиття літака підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через постійні напади на судноплавство з боку підтримуваних Іраном хуситів, незважаючи на те, що американська і європейська військові коаліції патрулюють цю територію.
За даними Центрального командування (CENTCOM), збитий F/A-18 злетів з палуби авіаносця USS Harry S. Truman.
Крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і збив літак F/A-18, — йдеться у повідомленні CENTCOM.
За описом військових, збитий літак був двомісним винищувачем F/A-18 Super Hornet, приписаним до «Червоних розбійників» 11-ї ударної винищувальної ескадрильї з військово-морської авіабази Оушена, штат Вірджинія.