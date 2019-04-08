Губернатор Одесской области Максим Степанов. Фото: Бессарабия ИНФОРМ

https://racurs.ua/n120484-gubernator-odesskoy-oblasti-ne-ushel-v-otstavku-nesmotrya-na-prezidentskiy-ukaz-o-ego-uvolnenii.html

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Губернатор Одесской области Максим Степанов отказался уходить в отставку из-за несоблюдения процедуры его увольнения.

Указ об увольнении с должности Степанова подписал президент Украины Петр Порошенко 6 апреля, документ обнародован на сайте главы государства, сообщает «Интерфакс-Украина».

Однако Степанов заявил, что он до сих пор является председателем Одесской областной администрации, поскольку не писал никаких заявлений об увольнении. По словам Степанова, Порошенко нарушил законодательство, подписав этот указ.

Отмечается, что увольнение главы ОГА происходит по представлению правительства президенту. По информации министра Кабмина Александра Саенко, правительство соответствующего представления не делало.

Степанов также сообщил, что во время рабочего визита в Одесскую область Петр Порошенко предложил ему написать заявление об увольнении, однако губернатор отказался это делать.

Напомним, Степанов был избран председателем ОГА государственной комиссией в декабре 2016 года. До этого он работал директором государственного предприятия «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг».