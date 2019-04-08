Вмешательство РФ в выборы на Мадагаскаре: расследование ВВС вышло на повара Путина и террористов ДНР / Фото: Скрин YouTube

https://racurs.ua/n120483-vybory-prezidenta-madagaskara-ne-oboshlis-bez-povara-putina-chemodana-nalichnyh-i-terroristov.html

Ракурс

Выборы президента Мадагаскара, состоявшиеся в 2018 году, не обошлись без вмешательства России. По данным расследования ВВС, Россия пыталась повлиять на выборы в бывшей французской колонии, предлагая денежное вознаграждение как минимум шести кандидатам.

В 2018 году под видом туристов в страну приезжали политтехнологи, тесно связанные с Кремлем, пишет ВВС.

Выборы на Мадагаскаре стали самыми непредсказуемыми за всю историю страны. Бизнесмен Андри Радзуэлина вышел во второй тур с отрывом всего 4% от главного соперника и победил. В свою очередь, по данным журналистского расследования, люди, связанные с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, предлагали деньги по крайней мере шести кандидатам.

В операции участвовали десятки граждан России, которые находились на острове почти год. Пастор Андре Майол, занявший четвертое место, сообщил BBC, что граждане РФ пришли к нему в кабинет с чемоданом денег и оплатили его взнос на участие в президентской гонке. По его словам, россияне тогда поддерживали шесть-восемь кандидатов. Он также подписал документ, обязывающий его поддержать ставленника РФ, который наберет большинство голосов.

По информации BBC, участие во вмешательстве в выборы на Мадагаскаре принимали террористы ДНР Андрей Крамар, Роман Поздняков, а также торговец бриллиантами Владимир Боярищев и политтехнолог Пригожина Максим Шугалей.

По данным СМИ, у Пригожина есть бизнес по добыче золота в ЦАР и Судане. Не исключено, что «повар Путина» планировал добывать хром и золото на Мадагаскаре.