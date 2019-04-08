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https://racurs.ua/n120482-analiz-golosovaniya-gorodskie-jiteli-podderjali-zelenskogo-selyane-timoshenko.html

Ракурс

Предпочтения среди различных категорий избирателей обнародовали социологи. Они назвали категории людей, которые поддерживали тех или иных кандидатов.

Наибольшую поддержку Владимиру Зеленьскому предоставили избиратели Центрального и Южного регионов, там за него проголосовали 28,5% и 42% украинцев, сообщается в исследовании Фонда демократические инициативы им. И.Кучерива.

Жители Западного региона поддержали Петра Порошенко (25,5%), в Восточном регионе поддержку наибольшую получил Зеленский (31%), на втором месте — Юрий Бойко (27%).

В городах с населением от 100 тыс. жителей наибольшую поддержку избирателей также предоставили Зеленскому (39%), меньше всего его поддержали в селах. Голоса жителей сел почти одинаково распределились между Юлией Тимошенко (19%) и Порошенко (18%). Также высокий результат среди сельских избирателей у Олега Ляшко (9%).

Женщины и мужчины одинаково сильно поддерживают Зеленского. Больше мужчин среди избирателей Порошенко (19%) и Анатолия Гриценко (9%). Женщины больше поддерживают Тимошенко (15%).

Наибольшую поддержку среди почти всех возрастов получил Зеленский, его поддержали избиратели от 18 до 59 лет. В старшей возрастной группе от 60 лет наибольшую поддержку получила Тимошенко (19%), на втором месте Порошенко (18%), а на третьем Бойко (17%).

Зеленского поддержали избиратели с незаконченным высшим образованием. В этой группе максимальная поддержка Зеленского и составляет 42%. Избиратели с высшим образованием также поддержали шоумена, в этой группе он набрал 31%, на втором месте Порошенко с 22% и на третьем Тимошенко с 12%.

Напомним, 21 апреля состоится второй тур выборов, в котором украинцам придется выбирать между двумя кандидатами: действующим президентом Порошенко и шоуменом Зеленским.