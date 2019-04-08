Аналіз голосування: міські жителі підтримали Зеленського, селяни — Тимошенко. Фото: Страна

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Вподобання серед різних категорій виборців оприлюднили соціологи. Вони назвали категорії людей, які підтримували тих, чи інших кандидатів.

Найбільшу підтримку Володимиру Зеленьскому надали виборці Центрального та Південного регіонів, там за нього проголосували 28,5% та 42% українців, повідомляється у дослідженні Фонду демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва.

Мешканці Західного регіону підтримали Петра Порошенка (25,5%), у Східному регіоні підтримку найбільшу отримав Зеленський (31%), на другому місці — Юрій Бойко (27%).

У містах з населенням від 100 тис. мешканців найбільшу підтримку виборці також надали Зеленському (39%), найменше його підтримали у селах. Голоси мешканців сіл майже однаково розподілились між Юлією Тимошенко (19%) та Порошенком (18%). Також високий результат серед сільських виборців у Олега Ляшка (9%).

Жінки та чоловіки однаково сильно підтримують Зеленського. Більше чоловіків серед виборців у Порошенка (19%) та Анатолія Гриценка (9%). Жінки більше підтримують Тимошенко (15%).

Найбільшу підтримку серед майже всіх вікових груп отримав Зеленський, його підтримали виборці від 18 до 59 років. У старшій віковій групі від 60 років найбільшу підтримку отримала Тимошенко (19%), на другому місці Порошенко (18%), а на третьому Бойко (17%).

Зеленського найбільше підтримали виборці із незакінченою вищою освітою. У цій групі максимальна підтримка Зеленського і складає 42%. Виборці з вищою освітою також підтримали шоумена, у цій групі він набрав 31%, на другому місці Порошенко з 22% і на третьому Тимошенко з 12%.

Нагадаємо, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому українцям доведеться обирати між двома кандидатами чинним президентом Порошенко та шоуменом Зеленським.