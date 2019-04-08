Вибори-2019: місце голосування перед другим туром можна змінити до 15 квітня

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня, фото: «Вікіпедія»

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Місце голосування в другому турі президентських виборів можна змінити до 15 квітня. Про це на своїй сторінці в Твіттері заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Для участі в процесі волевиявлення в другому турі виборів процедуру тимчасової зміни місця голосування обов’язково потрібно пройти ще раз.

Зробити це можна, звернувшись до органу ведення Держреєстру виборців за місцем перебування на день виборів, виборчої дільниці, розташованої поблизу, чи за адресою реєстрації.

Крім того, Петренко зазначає, що до 18 квітня включно у громадян України є можливість звернутися з позовом про уточнення списку виборців. Для цього громадянам потрібно звертатися до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої дільниці, на якій планується проголосувати.

Голосування в другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) недавно оголосила офіційні результати першого туру виборів президента й ухвалила рішення про внесення до бюлетеня прізвищ двох кандидатів. До другого туру вийшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.