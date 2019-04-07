Вибори президента: ЦВК оголосила результати і прийняла постанову про другий тур. Фото: ТСН

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Ракурс

Офіційні результати першого туру виборів президента України оголосили сьогодні під час засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК). Державний орган також прийняв постанову про другий тур виборів і схвалив внесення в бюлетень імена двох кандидатів.

Згідно з офіційною інформацією, за кандидата в президенти Володимира Зеленського проголосували 5 млн 714 тис. осіб (30,24%), а чинного голову держави Петра Порошенка підтримали 3 млн 14 тис. українців (15,95%). Про це на засіданні повідомила голова комісії Тетяна Сліпачук, передає «Гордон».

Комісія отримала паперові протоколи від 199 окружних виборчкомів, а також одного закордонного округу. У ЦВК запевняють, що явка громадян на вибори становила 62,8%.

Члени комісії прийняли постанову, яка свідчить про проведення другого туру. У бюлетенях будуть вказані імена переможців першого туру гонки: Зеленського і Порошенко. Проведення другого туру призначили на 21 квітня.

Як повідомляв «Ракурс», днями Центрвиборчком отримав два уточнених протоколу від окружних виборчих комісій.