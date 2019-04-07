Выборы президента: ЦИК объявила результаты и приняла постановление о втором туре. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n120444-vybory-prezidenta-cik-obyavila-rezultaty-i-prinyala-postanovlenie-o-vtorom-ture.html

Ракурс

Официальные результаты первого тура выборов президента Украины объявили сегодня во время заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Государственный орган также принял постановление о втором туре выборов и одобрил внесение в бюллетень имена двоих кандидатов.

Согласно официальной информации, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 5 млн 714 тыс. человек (30,24%), а действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 3 млн 14 тыс. украинцев (15,95%). Об этом на заседании сообщила глава комиссии Татьяна Слипачук, передает «Гордон».

Комиссия получила бумажные протоколы от 199 окружных избиркомов, а также одного заграничного округа. В ЦИК уверяют, что явка граждан на выборы составила 62,8%.

Члены комиссии приняли постановление, которое свидетельствует о проведении второго тура. В бюллетенях будут указаны имена победителей первого тура гонки: Зеленского и Порошенко. Проведение второго тура назначили на 21 апреля.

Как сообщал «Ракурс», на днях Центризбирком получил два уточненных протокола от окружных избирательных комиссий.