В России журналиста оштрафовали за репост с «нежелательной» символикой. Фото: Новые Известия

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Ракурс

В России журналиста Александра Савельева оштрафовали на 5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн) за репост материала, в котором была символика «нежелательной организации», а именно — оппозиционного движения «Открытая Россия».

В материале, за который оштрафовали Савельева, говорилось о русской мафии в Испании. К репосту была прикреплена ссылка, по которой можно было пройти на заблокированный сайт оппозиционеров. Также следователи зафиксировали ссылку на блог Савельева, в котором он рассказывает о чиновнике из Краснодарского края, который помог фирмам жены в получении государственных контрактов. Об этом сообщается в telegram-канале журналиста, передает немецкое издание Deutsche Welle.

За репост в социальной сети Facebook штрафуют уже не в первый раз. Так, депутата Ейского райсовета Краснодарского края Александра Коровайного оштрафовали за репост картинки из группы оппозиционеров. А сейчас правоохранители составили протокол на эколога и активиста Евгения Витишко, который поделился видеозаписью поэтического вечера оппозиционного движения.

Список «нежелательных» организаций составили в 2017 году. В него вошли структуры, связанные с критиком Кремля и бизнесменом Михаилом Ходорковским. «Открытую Россию» не запретили, однако организация самоликвидировалась, опасаясь за свою безопасность.

Как ранее сообщалось, в России ввели штрафы за публикации в интернете, в которых проявляется неуважение к власти.