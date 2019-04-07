У Росії журналіста оштрафували за репост з «небажаною» символікою. Фото: Новые известия

https://racurs.ua/ua/n120443-u-rosiyi-jurnalista-oshtrafuvaly-za-repost-z-nebajanou-symvolikou.html

Ракурс

У Росії журналіста Олександра Савельєва оштрафували на 5 тис. руб. (2,1 тис. грн) за репост матеріалу, в якому була символіка «небажаної організації», а саме — опозиційного руху «Відкрита Росія».

У матеріалі, за який оштрафували Савельєва, йшлося про російську мафію в Іспанії. До репоста було прикріплене посилання, за яким можна було перейти на заблокований сайт опозиціонерів. Також слідчі зафіксували посилання на блог Савельєва, в якому він розповідає про чиновника з Краснодарського краю, який допоміг фірмам дружини в отриманні державних контрактів. Про це повідомляється в telegram-каналі журналіста, передає німецьке видання Deutsche Welle.

За репост в соціальній мережі Facebook штрафують вже не в перший раз. Так, депутата Єйської райради Краснодарського краю Олександра Коровайного оштрафували за репост картинки з групи опозиціонерів. А наразу правоохоронці склали протокол на еколога і активіста Євгена Вітішка, який поділився відеозаписом поетичного вечора опозиційного руху.

Список «небажаних» організацій склали в 2017 році. До нього увійшли структури, пов’язані з критиком Кремля і бізнесменом Михайлом Ходорковським. «Відкриту Росію» не заборонили, проте організація самоліквідувалася, побоюючись за свою безпеку.

Як раніше повідомлялося, в Росії ввели штрафи за публікації в інтернеті, в яких проявляється неповага до влади.