Слон затоптав браконьєра, який полював на носорога. Фото: Інформатор

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Ракурс

Слон на смерть затоптав браконьєра, який разом з друзями полював на носорога на території Національного парку Крюгер, що розташований у ЮАР.

Четверо чоловіків незаконно пробралися на територію парку, щоб пополювати на носорогів, повідомляє Daily Mail.

У той момент, коли один з чоловіків намагався схопити носорога, на нього накинувся слон. Він на смерть затоптав чоловіка. Троє друзів, які стали свідками вбивства, втекли з місця події.

Браконьєри повідомили про те, що трапилося сім’ї загиблого і у правоохоронні органи. Наступного дня поліцейські і адміністрація парку влаштували пошуки загиблого браконьєра. Їм вдалося знайти лише череп чоловіка і його штани. Правоохоронці вирішили, що на труп чоловіка накинулися голодні леви.

Повідомляється, що трьох браконьєрів заарештували через незаконне проникнення на територію парку, полювання на тварин і за відсутність ліцензії на зброю.