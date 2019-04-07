Слон затоптав браконьєра, який полював на носорога (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120442-slon-zatoptav-brakoniera-yakyy-poluvav-na-nosoroga-foto.htmlРакурс
Слон на смерть затоптав браконьєра, який разом з друзями полював на носорога на території Національного парку Крюгер, що розташований у ЮАР.
Четверо чоловіків незаконно пробралися на територію парку, щоб пополювати на носорогів, повідомляє Daily Mail.
У той момент, коли один з чоловіків намагався схопити носорога, на нього накинувся слон. Він на смерть затоптав чоловіка. Троє друзів, які стали свідками вбивства, втекли з місця події.
Браконьєри повідомили про те, що трапилося сім’ї загиблого і у правоохоронні органи. Наступного дня поліцейські і адміністрація парку влаштували пошуки загиблого браконьєра. Їм вдалося знайти лише череп чоловіка і його штани. Правоохоронці вирішили, що на труп чоловіка накинулися голодні леви.
Повідомляється, що трьох браконьєрів заарештували через незаконне проникнення на територію парку, полювання на тварин і за відсутність ліцензії на зброю.