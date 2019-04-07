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Слон затоптав браконьєра, який полював на носорога. Фото: Інформатор

Слон затоптав браконьєра, який полював на носорога (ФОТО)

7 кві 2019, 14:56
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Слон на смерть затоптав браконьєра, який разом з друзями полював на носорога на території Національного парку Крюгер, що розташований у ЮАР.

Четверо чоловіків незаконно пробралися на територію парку, щоб пополювати на носорогів, повідомляє Daily Mail.

У той момент, коли один з чоловіків намагався схопити носорога, на нього накинувся слон. Він на смерть затоптав чоловіка. Троє друзів, які стали свідками вбивства, втекли з місця події.

Браконьєри повідомили про те, що трапилося сім’ї загиблого і у правоохоронні органи. Наступного дня поліцейські і адміністрація парку влаштували пошуки загиблого браконьєра. Їм вдалося знайти лише череп чоловіка і його штани. Правоохоронці вирішили, що на труп чоловіка накинулися голодні леви.

Повідомляється, що трьох браконьєрів заарештували через незаконне проникнення на територію парку, полювання на тварин і за відсутність ліцензії на зброю.

Слон затоптав браконьєра, який полював на носорога. Фото: dailymail.co.uk

Слон затоптав браконьєра, який полював на носорога. Фото: dailymail.co.uk


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