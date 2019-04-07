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Погода в Україні 8 квітня. Фото: Elegant New York
Погода в Україні 8 квітня: на заході температура повітря підніметься до 23° (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n120441-pogoda-v-ukrayini-8-kvitnya-na-zahodi-temperatura-povitrya-pidnimetsya-do-23-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 8 квітня порадує теплом. Температура повітря вдень у більшості областей сягатиме 15−17° тепла, а на Заході країни підніметься до 20−23° вище нуля.
Завтра, 8 квітня, синоптики обіцяють сонячну погоду, дощі прогнозуються лише у Сумській, Чернігівській та Житомирській областях, повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві 8 квітня буде сонячною та теплою. Температура повітря вночі складатиме 6−8° тепла, а вдень підніметься до 16−18° вище нуля.
У Львові у понеділок, 8 квітня, буде сонячно. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від 4° до 6° тепла, вдень сягатимуть позначок 18−20° вище нуля.
Погода у Дніпрі 8 квітня буде теплою, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі складатиме 4−6° тепла, а вдень — 16−18°.
У Харкові завтра, 8 квітня, буде тепло та без опадів. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть 4−6° тепла, а вдень повітря прогріється до 15−17°.
Погода у Одесі 8 квітня очікується сонячна та тепла. Температура повітря вночі становитиме 6−8° вище нуля, а вдень — 15−17° тепла.
Метеорологи прогнозують магнітні бурі у Києві у першій половині доби. Після обіду спостерігатимуться лише невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики розповідали, якою буде погода у квітні в Україні.
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