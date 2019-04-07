Погода в Украине 8 апреля. Фото: Elegant New York

https://racurs.ua/n120441-pogoda-v-ukraine-8-aprelya-na-zapade-temperatura-vozduha-podnimetsya-do-23-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 апреля порадует теплом. Температура воздуха днем ​​в большинстве областей достигнет 15−17° тепла, а на западе страны поднимется до 20−23° выше нуля.

Завтра, 8 апреля, синоптики обещают солнечную погоду, дожди прогнозируются лишь в Сумской, Черниговской и Житомирской областях, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 8 апреля будет солнечной и теплой. Температура воздуха ночью составит 6−8° тепла, а днем ​​поднимется до 16−18° выше нуля.

Во Львове в понедельник, 8 апреля, будет солнечно. Столбики термометров ночью будут колебаться от 4° до 6° тепла, а днем ​​достигать отметок 18−20° выше нуля.

Погода в Днепре 8 апреля будет теплой, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 4−6° тепла, а днем ​​- 16−18°.

В Харькове завтра, 8 апреля, будет тепло и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 4−6 ° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 15−17 °.

Погода в Одессе 8 апреля ожидается солнечная и теплая. Температура воздуха ночью составит 6−8° выше нуля, а днем ​​- 15−17° тепла.

Метеорологи прогнозируют магнитные бури в Киеве в первой половине дня. После обеда будут наблюдаться лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики рассказывали, какой будет погода в апреле в Украине.