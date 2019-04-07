Очень крупных насекомых обнаружили ученые. Фото: YouTube

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Два новых вида палочников обнаружили ученые. Эти насекомые являются одними из крупнейших на земле.

Новые виды палочников обитают в лесах Мадагаскара, идет речь в исследовании, опубликованном Frontiers in Ecology and Evolution, сообщает Mail.ru.

Новые виды насекомых ученые назвали — Achrioptera manga и Achrioptera maroloko, поскольку они относятся к роду Achrioptera. Отмечается, что первый из открытых видов был обнаружен раньше, однако его ошибочно относили Achrioptera fallax.

Второй открытый вид является одним из самых крупных насекомых на земле, самки этого вида достигают в длину 24 см.

По словам ученых, палочники известны яркой и пестрой окраской, которая помогает им сливаться с местом их обитания. Второй функцией столь интересной окраски является привлечение самок.