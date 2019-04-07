Дуже великих комах виявили вчені. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n120440-dva-vydy-duje-velykyh-komah-vyyavyly-vcheni-foto.html

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Два нових види паличників виявили вчені. Ці комахи є одними з найбільших на землі.

Нові види паличників мешкають в лісах Мадагаскару, йдеться у дослідженні, опублікованому Frontiers in Ecology and Evolution, повідомляє Mail.ru.

Нові види комах вчені назвали — Achrioptera manga і Achrioptera maroloko, оскільки вони відносяться до роду Achrioptera. Зазначається, що перший із відкритих видів був виявлений раніше, проте його помилково відносили Achrioptera fallax.

Другий відкритий вид є одним з найбільших комах на землі, самки цього виду досягають у довжину 24 см.

За словами вчених, паличники відомі яскравимі строкатимзабарвленням, якедопомагає їм зливатися з місцем їхньогопроживання. Другою функцією настільки цікавогозабарвлення є привертання увагисамок.