Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дуже великих комах виявили вчені. Фото: YouTube

Два види дуже великих комах виявили вчені (ФОТО)

7 кві 2019, 13:49
999

Два нових види паличників виявили вчені. Ці комахи є одними з найбільших на землі.

Нові види паличників мешкають в лісах Мадагаскару, йдеться у дослідженні, опублікованому Frontiers in Ecology and Evolution, повідомляє Mail.ru.

Нові види комах вчені назвали — Achrioptera manga і Achrioptera maroloko, оскільки вони відносяться до роду Achrioptera. Зазначається, що перший із відкритих видів був виявлений раніше, проте його помилково відносили Achrioptera fallax.

Другий відкритий вид є одним з найбільших комах на землі, самки цього виду досягають у довжину 24 см.

За словами вчених, паличники відомі яскравимі строкатимзабарвленням, якедопомагає їм зливатися з місцем їхньогопроживання. Другою функцією настільки цікавогозабарвлення є привертання увагисамок.

Дуже великих комах виявили вчені. Фото: twitter.com/MarkScherz

Дуже великих комах виявили вчені. Фото: twitter.com/MarkScherz


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини