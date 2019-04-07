Татуювання можуть стати причиною відмови у призові до російської армії. Фото: Служба Помощи Призывникам

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Татуювання можуть служити причиною відмови у призові до армії. Нанесення татуювань на тіло свідчить про надто багатий внутрішній світ призовника, вважають у Росії.

Призовникам з татуюваннями нерідко відмовляють на медкомісії і це є поширеною практикою, повідомив перший заступник голови комітету Держдуми Олександр Щедрін в коментарі РІА «Новости».

За його словами, наявність татуювань на тілі та обличчі свідчить про багатий внутрішній світ і така людина не підходить для суворої дисципліни та армійського життя.

Також чиновник зазначив, що через наявність татуювань в армію не призвали не тільки репера Face, але і Тіматі, оскільки у нього близько 80% тіла забито малюнками. Побачивши татуювання на тілі, медкомісія робить певний висновок. Водночас Щедрін повідомив, що людей з великою кількістю татуювань не вважають психічно хворими, а називають людьми з певними особливостями.