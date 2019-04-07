Brexit: Мей повідомила, що вихід з ЄС може не відбутися. Фото: LIGA.net

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Про загрозу скасування Brexit заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей вчора, 6 квітня. Вона припустила, якщо депутати не підтримають угоду про вихід з Європейського Союзу, цього може не статися.

Мей в черговий раз закликала британських парламентарів підтримати угоду з ЄС, повідомляє The Guardian, передає Lenta.ru.

Мей також зазначила, що уряд перебуває перед жорстким вибором і у разі, якщо депутати не підтримають Brexit, Британії доведеться від нього відмовитися. За словами політика, затягування процесу затвердження угоди з ЄС ставить під загрозу ймовірність того, що Велика Британія вийде із Союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей в черговий раз попросила ЄС відкласти терміни Brexit. Прем'єр просить перенести вихід Великої Британії із Союзу на 30 червня. Відповідно до початкових домовленостей, країна повинна була вийти з ЄС ще 29 березня 2019 року, однак через відсутність підтримки угоди з ЄС британськими депутатами цього не сталося.