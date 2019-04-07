Brexit: Мэй сообщила, что выход из ЕС может не состояться

Brexit: Мэй сообщила, что выход из ЕС может не состоятся. Фото: LIGA.net

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Об угрозе отмены Brexit заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вчера, 6 апреля. Она предположила, если депутаты не поддержат соглашение о выходе из Европейского Союза, этого может не произойти.

Мэй в очередной раз призвала британских парламентариев поддержать соглашение с ЕС, сообщает The Guardian, передает Lenta.ru.

Мэй также отметила, что правительство находится перед жестким выбором и в случае, если депутаты не поддержат Brexit, Британии придется от него отказаться. По словам политика, затягивание процесса утверждения сделки с ЕС ставит под угрозу вероятность того, что Великобритания выйдет из Союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй в очередной раз попросила ЕС отложить сроки Brexit. Премьер просит перенести выход Великобритании из Союза на 30 июня. Согласно первоначальным договоренностям, страна должна была выйти из ЕС еще 29 марта 2019 года, однако из-за отсутствия поддержки соглашения с ЕС британскими депутатами этого не произошло.