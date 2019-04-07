Производство самолетов резко упало в России за последние два года. Фото: Gorod48

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Производство самолетов и космических аппаратов резко упало в России. Первые отрицательные тенденции в этой отрасли наметились летом 2018 года.

Показатели производства летательных аппаратов по итогам 2018 года упали на 13,5% процентов, сообщает Росстат, передает News.mail.ru.

В начале 2019 года продолжилась тенденция по снижению производства самолетов. Так, за первые два месяца нынешнего года производство упало еще на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Отмечается, что в России стали меньше производить гражданских и военных самолетов, а также беспилотников, вертолетов и искусственных спутников. Помимо летательных аппаратов также снизилось производство и их комплектующих.

Ранее, в 2014—2017 годах производство самолетов и космических аппаратов показывало постоянный рост. Увеличение производства данных объектов ежегодно составляло 9−20%.

Ранее сообщалось об отмене запуска российского спутника из-за отсутствия надлежащего финансирования космической отрасли.