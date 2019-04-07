Виробництво літаків у Росії різко впало за останні два роки. Фото: Gorod48

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Виробництво літаків та космічних апаратів різко впало в Росії. Перші негативні тенденції у цій галузі намітилися влітку 2018 року.

Показники виробництва літальних апаратів за підсумками 2018 року впали на 13,5% відсотків, повідомляє Росстат, передає News.mail.ru.

На початку 2019 року продовжилася тенденція щодо зниження виробництва літаків. Так, за перші два місяці нинішнього року виробництво впало ще на 48% у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.

Зазначається, що в Росії стали менше виробляти цивільних і військових літаків, а також безпілотників, вертольотів і штучних супутників. Крім літальних апаратів також знизилося виробництво і їх комплектуючих.

Раніше, у 2014−2017 роках виробництво літаків і космічних апаратів показувало постійне зростання. Збільшення виробництва даних об'єктів щорічно становило 9−20%.

Раніше повідомлялося про скасування запуску російського супутника через відсутність належного фінансування космічної галузі.