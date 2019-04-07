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Бійку щура зі змією зняли вчені. Фото: Разумный замысел

Бійку щура зі змією зняли вчені (ВІДЕО)

7 кві 2019, 11:18
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Бійку щура зі змією зняли вчені під час дослідження кенгурових стрибунів.

Вчені з Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго стежили за щурами виду кенгурових гризунів за допомогою камер нічного бачення, повідомляється в журналах Biological Journal of the Linnean Society і Functional Ecology, передає News.mail.ru.

На відео, знятих вночі, видно, як щури відбиваються від змій. Біологам вдалося зафіксувати кілька сутичок, в рамках яких гризуни завдали 32 удари зміям. Тільки у 7 боях рептиліям вдалося виприснути отруту і вбити щура.

За словами біолога Рулона Кларка, на відео видно, як гризун підстрибує і різко штовхає змію задніми сильними лапами. Вчені зазначають, що ці дії нерефлекторні тане є результатом переляку. Щур бере участь в сутичці усвідомлено. Через «перемоги» у бійках, дослідники прозвали щурів кенгурових стрибунів «ніндзями».


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