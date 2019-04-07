Що не можна робити на Благовіщення. Фото: Vedmochka.net

https://racurs.ua/ua/n120435-scho-ne-mojna-robyty-na-blagovischennya-kategorychni-zaborony.html

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Сьогодні, 7 квітня, православні відзначають одне з головних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Це свято відзначають рівно за дев’ять місяців до Різдва Христового, яке православні святкують 7 січня. Вважається, що в цей день архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про те, що вона народить Ісуса Христа.

Віруючі дотримуються ряду обмежень, намагаються не починати нові справи, а також не займатися роботами в городі.

Що не можна робити в Благовіщення: