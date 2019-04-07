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Що не можна робити на Благовіщення. Фото: Vedmochka.net
Що не можна робити на Благовіщення: категоричні заборониhttps://racurs.ua/ua/n120435-scho-ne-mojna-robyty-na-blagovischennya-kategorychni-zaborony.htmlРакурс
Сьогодні, 7 квітня, православні відзначають одне з головних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Це свято відзначають рівно за дев’ять місяців до Різдва Христового, яке православні святкують 7 січня. Вважається, що в цей день архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про те, що вона народить Ісуса Христа.
Віруючі дотримуються ряду обмежень, намагаються не починати нові справи, а також не займатися роботами в городі.
Що не можна робити в Благовіщення:
- Не рекомендується займатися прибиранням, готуванням і шиттям.
- Не варто в цей день брати в борг і позичати гроші.
- Також в Благовіщення не варто починати нові справи, вважається, що вони не будуть успішними.
- Не можна працювати в городі або саду, підрізати дерева.
- Існує низказаборон щодо волосся. У Благовіщення не прийнято фарбувати, стригти або розчісувати волосся, також не можна голитися.
- У деяких регіонах України вважають, що 7 квітня не варто надягати нові речі, тому що вони можуть швидко зіпсуватися.
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