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Ракурс
Що не можна робити на Благовіщення. Фото: Vedmochka.net

Що не можна робити на Благовіщення: категоричні заборони

7 кві 2019, 10:41
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Сьогодні, 7 квітня, православні відзначають одне з головних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Це свято відзначають рівно за дев’ять місяців до Різдва Христового, яке православні святкують 7 січня. Вважається, що в цей день архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про те, що вона народить Ісуса Христа.

Віруючі дотримуються ряду обмежень, намагаються не починати нові справи, а також не займатися роботами в городі.

Що не можна робити в Благовіщення:

  • Не рекомендується займатися прибиранням, готуванням і шиттям.
  • Не варто в цей день брати в борг і позичати гроші.
  • Також в Благовіщення не варто починати нові справи, вважається, що вони не будуть успішними.
  • Не можна працювати в городі або саду, підрізати дерева.
  • Існує низказаборон щодо волосся. У Благовіщення не прийнято фарбувати, стригти або розчісувати волосся, також не можна голитися.
  • У деяких регіонах України вважають, що 7 квітня не варто надягати нові речі, тому що вони можуть швидко зіпсуватися.

Джерело: Ракурс


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