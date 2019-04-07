Німеччину називають загрозою для НАТО через малі витрати на оборону. Фото: Русская весна

https://racurs.ua/ua/n120434-nimechchynu-nazyvaut-zagrozou-dlya-nato-cherez-mali-vytraty-na-oboronu.html

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Німеччина виділяє незначну кількість коштів на оборону країни. Недостатнє фінансування оборонної сфери робить її загрозою для НАТО, на думку низки політиків.

Німеччина в недостатній мірі дотримується домовленостей альянсу і тим самим шкодить йому. Про це повідомив виданню Bild німецький депутат Биджан Джир-Сарай, передає Lenta.ru.

У журналі вийшла стаття «Німеччина — загроза безпеці?», у якій йдеться про критику на адресу країни через виділення недостатньої кількості коштів на оборону. Невдоволення з цього приводу висловили США та інші країни-члени альянсу.

Утім, Німеччина погодилася збільшити фінансування оборонної сфери. Вказані обіцянки країна дала під час проведення саміту, присвяченого 70-й річниці заснування альянсу.

Зазначається, що раніше збільшити витрати на оборону Німеччини закликали США, які акцентували увагу на тому, що країна зобов’язана виділяти 2% від ВВП. Вказанного зобов’язання мають дотримуватися всі країни-члени НАТО.