У Кенії лев зайшов у село і напав на місцевих жителів, є загиблі. Фото: Sputnik Молдова

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Левиця зайшла у село Дховуні на півдні Кенії. Дика тварина напала на місцевих жителів.

Спочатку левиця напала сім’ю місцевого жителя Міхаеля Нцалу. Кенієць побачив левицю і побіг до будинку, проте тварина пішлаза ним і напала Нцалу, його дружину і дитину, однак їм вдалося прогнати левицю, повідомляє Daily Nation.

Після цього левиця напала на 11-річну школярку Ашу Мохаммед і загризла її. На жаль, дівчинка загинула на місці від отриманих травм. Сім’ю Нцалу госпіталізували з множинними пораненнями на грудях, руках і голові.

Після низки нападів левиці на людей, у село приїхали представники служби охорони дикої природи. Вони застрелили левицю. Вважається, що тварина втекла з найближчого національного парку.

Утім, місцеві жителі залишилися незадоволені роботою служби з охорони тварин. Місцеві кажуть, коли надходить сигнал про знайдений труп тварини, фахівці приїжджають набагато швидше, ніж після звісток про напад диких тварин на людей.