В Кении лев забрел в деревню и напал на местных жителей, есть погибшие. Фото: Sputnik Молдова

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Львица забрела в деревню Дховуни на юге Кении. Дикое животное напало на местных жителей.

Сначала лев напал семью местного жителя Михаэля Нцалу. Кениец увидел львицу и побежал к дому, однако животное последовало за ним и напало Нцалу, его жену и ребенка, однако им удалось прогнать львицу, сообщает Daily Nation.

После этого львица напала на 11-летнюю школьницу Ашу Мохаммед и загрызла ее. К сожалению, девочка погибла на месте от полученных травм. Семью Нцалу госпитализировали с множественными ранениями на груди, руках и голове.

После ряда нападений львицы на людей, в деревню приехали представители службы охраны дикой природы. Они застрелили львицу. Предполагается, что животное сбежало из ближайшего национального парка.

Впрочем, местные жители остались недовольны работой службы по охране животных. Местные говорят, когда поступает сигнал о найденном трупе животного, специалисты приезжают намного быстрее, чем после известий о нападении диких животных на людей.