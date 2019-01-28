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Мужчина покусал крокодила, чтобы спасти сына. Фото: Правда.Ру
Мужчина покусал крокодила, чтобы спасти сынаhttps://racurs.ua/n117379-mujchina-pokusal-krokodila-chtoby-spasti-syna.htmlRacurs.ua
На Филиппинах в городе Балабак (провинция Палаван) мужчине пришлось спасать своего 12-летнего сына от крокодила. Гигантская рептилия напала на мальчика внезапно.
Подросток плавал в реке с младшим братом, внезапно крокодил схватил его за руку и пытался утянуть под воду, пишет Manila Bulletin.
Младший брат успел добежать домой и позвать на помощь родителей. Прибежав на место происшествия, отец бросился в воду и начал кусать крокодила. Вначале он пытался его ударить, но рептилия не испугалась. Тогда мужчина вцепился в его лапу зубами и многократно его покусал. В результате крокодил не выдержал укусов, отпустил ребенка и уплыл.
Подростка сразу же доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Напомним, что в Индии крокодил проглотил биолога. Женщина кормила рептилий и подошла к их вольеру слишком близко. Полицейские утверждают, что крокодилу пришлось встать на задние лапы, чтобы схватить свою жертву.