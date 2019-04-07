Германию называют угрозой для НАТО из-за незначительных расходов на оборону

Германию называют угрозой для НАТО из-за маленьких расходов на оборону. Фото: Русская весна

https://racurs.ua/n120434-germaniu-nazyvaut-ugrozoy-dlya-nato-iz-za-malenkih-rashodov-na-oboronu.html

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Германия выделяет незначительное количество средств на оборону страны. Недостаточное финансирование оборонной сферы делает ее угрозой для НАТО, по мнению ряда политиков.

Германия в недостаточной мере соблюдает договоренности альянса и тем самым вредит ему. Об этом сообщил изданию Bild немецкий депутат Биджан Джир-Сарай, передает Lenta.ru.

В журнале вышла статья «Германия — угроза безопасности?», в которой говорится о критике в адрес страны из-за выделения недостаточного количества средств на оборону. Недовольства по этому поводу высказали США и другие страны-члены альянса.

Впрочем, Германия согласилась увеличить финансирование оборонной сферы. Указанные обещания страна дала во время проведения саммита, посвященного 70-й годовщине основания альянса.

Отмечается, что ранее увеличить расходы на оборону Германию призывали США, которые акцентировали внимание на том, что страна обязана выделять 2% от ВВП. Указанного обязательства должны придерживаться все страны-члены НАТО.