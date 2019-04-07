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Что нельзя делать в Благовещение: категорические запреты. Фото: Vedmochka.net
Что нельзя делать в Благовещение: категорические запретыhttps://racurs.ua/n120435-chto-nelzya-delat-v-blagoveschenie-kategoricheskie-zaprety.htmlРакурс
Сегодня, 7 апреля, православные отмечают один из главных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Этот праздник отмечают ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое православные празднуют 7 января. Считается, что в этот день архангел Гавриил известил Деву Марию о том, что она родит Иисуса Христа.
В этот день верующие придерживаются ряда ограничений, стараются не начинать новые дела, а также не заниматься работами в огороде.
Что нельзя делать в Благовещение:
- Не рекомендуется заниматься уборкой, готовкой и шитьем.
- Не стоит в этот день брать в долг и давать в займы.
- Также в Благовещение не стоит начинать новые дела, считается, что они не будут успешными.
- Нельзя работать в огороде или саду, подрезать деревья.
- Существует ряд запретов, касающихся волос. В Благовещение не принято красить, стричь или расчесывать волосы, также нельзя бриться.
- В некоторых регионах Украины считают, что 7 апреля не стоит надевать новые вещи, потому что они могут быстро прийти в негодность.
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