Что нельзя делать в Благовещение: категорические запреты. Фото: Vedmochka.net

https://racurs.ua/n120435-chto-nelzya-delat-v-blagoveschenie-kategoricheskie-zaprety.html

Ракурс

Сегодня, 7 апреля, православные отмечают один из главных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Этот праздник отмечают ровно за девять месяцев до Рождества Христова, которое православные празднуют 7 января. Считается, что в этот день архангел Гавриил известил Деву Марию о том, что она родит Иисуса Христа.

В этот день верующие придерживаются ряда ограничений, стараются не начинать новые дела, а также не заниматься работами в огороде.

Что нельзя делать в Благовещение: