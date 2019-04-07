Драку крысы со змеей засняли ученые. Фото: Разумный замысел

https://racurs.ua/n120436-draku-krysy-so-zmeey-zasnyali-uchenye-video.html

Ракурс

Драку крысы со змеей засняли ученые во время исследования кенгуровых прыгунов.

Ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Диего следили за крысами вида кенгуровых грызунов с помощью камер ночного видения, сообщается в журналах Biological Journal of the Linnean Society и Functional Ecology, передает News.mail.ru.

На видео, заснятых ночью, видно, как крысы отбиваются от змей. Биологам удалось зафиксировать несколько схваток, в рамках которых грызуны нанесли 32 удара змеям. Только в 7 схватках рептилиям удалось впрыснуть яд и убить крысу.

По словам биолога Рулона Кларка, на видео видно, как грызун подпрыгивает и резко толкает змею задними сильными лапами. Ученые отмечают, что эти действия нерефлекторные и не являются результатом испуга. Крыса участвует в схватке осознанно. Из-за схваток, исследователи прозвали крыс кенгуровых прыгунов «ниндзями».