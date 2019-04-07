Татуировки могут стать причиной отказа в призыве в российскую армию. Фото: Служба Помощи Призывникам

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Татуировки могут служить причиной отказа в призыве в армию. Нанесение татуировок на тело свидетельствует о чересчур богатом внутреннем мире призывника, считают в России.

Призывникам с татуировками нередко отказывают на медкомиссиях и это является распространенной практикой, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы Александр Щедрин в комментарии РИА «Новости».

По его словам, наличие татуировок на теле и лице свидетельствует о богатом внутреннем мире и такой человек не подходит для строгой дисциплины и суровой армейской жизни.

Также чиновник отметил, что из-за наличия татуировок в армию не призвали не только репера Face, но и Тимати, поскольку у него около 80% тела забито татуировками. Увидев подобные рисунки на теле, медкомиссия делает определенный вывод. В тоже время Щедрин сообщил, что людей с большим количеством татуировок не считают психически нездоровыми, а называют людьми с определенными особенностями.