Слон затоптал браконьера, который охотился на носорогаhttps://racurs.ua/n120442-slon-zatoptal-brakonera-kotoryy-ohotilsya-na-nosoroga.htmlРакурс
Слон насмерть затоптал браконьера, который вместе с друзьями охотился на носорога на территории Национального парка Крюгер.
Четверо мужчин незаконно пробрались на территорию парка, чтобы поохотиться на носорогов, сообщает Daily Mail.
В тот момент, когда один из мужчин пытался поймать носорога, на него набросился слон. Он насмерть затоптал мужчину. Трое друзей, которые стали свидетелями убийства, убежали с места происшествия.
Браконьеры сообщили о случившемся семье погибшего и в правоохранительные органы. На следующий день полицейские и администрация парка устроили поиски погибшего браконьера. Им удалось лишь найти череп мужчины и его штаны. Правоохранители решили, что на труп мужчины накинулись голодные львы.
Сообщается, что троих браконьеров арестовали за незаконное проникновение на территорию парка, охоту на животных и за отсутствие лицензии на оружие.