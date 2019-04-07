Слон затоптал браконьера, который охотился на носорога. Фото: Інформатор

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Ракурс

Слон насмерть затоптал браконьера, который вместе с друзьями охотился на носорога на территории Национального парка Крюгер.

Четверо мужчин незаконно пробрались на территорию парка, чтобы поохотиться на носорогов, сообщает Daily Mail.

В тот момент, когда один из мужчин пытался поймать носорога, на него набросился слон. Он насмерть затоптал мужчину. Трое друзей, которые стали свидетелями убийства, убежали с места происшествия.

Браконьеры сообщили о случившемся семье погибшего и в правоохранительные органы. На следующий день полицейские и администрация парка устроили поиски погибшего браконьера. Им удалось лишь найти череп мужчины и его штаны. Правоохранители решили, что на труп мужчины накинулись голодные львы.

Сообщается, что троих браконьеров арестовали за незаконное проникновение на территорию парка, охоту на животных и за отсутствие лицензии на оружие.