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Центризбирком принял уточненные протоколы от двух окружных избирательных комиссий. Фото: Днепр Час

Центризбирком принял уточненные протоколы от двух окружных избирательных комиссий

5 апр 2019, 21:23
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила два уточненных протокола от окружных избирательных комиссий.

Так, уточненные данные прислали избирательные комиссии № 92 и № 217, сообщает пресс-служба ЦИК, передают УНН.

Также ЦИК поручила предоставить протокол с пометкой «Уточненный» еще пяти окружным избирательным комиссиям. Уточненные протоколы необходимо предоставить до 6 апреля 2019 года территориальным избирательным округам № 125, 139, 151, 184 и 207.

Завтра ЦИК снова соберется на заседание и продолжит обработку ранее принятых протоколов. Заседание ЦИК запланировано на 12.00.

Ранее сообщалось, что ЦИК приняла протоколы всех 199 территориальных избирательных округов.

Напомним, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук официально объявила о проведении второго тура выборов, который состоится 21 апреля. В него прошло два кандидата — действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.


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