Центрвиборчком прийняв уточнені протоколи від двох окружних виборчих комісій. Фото: Днепр Час

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Центральна виборча комісія (ЦИК) отримала два уточнені протоколи від окружних виборчих комісій.

Так, уточнені дані надіслали окружні виборчі комісії № 92 та № 217, повідомляє прес-служба ЦВК, передають УНН.

Також ЦВК доручила надати протокол з поміткою «Уточнений» ще п’яти окружним виборчим комісіям. Уточнені протоколи чекатимуть до 6 квітня 2019 року від ТВО № 125, 139, 151, 184 та 207.

Завтра ЦВК знову збереться на засідання та продовжить опрацювання раніше прийнятих протоколів. Засідання ЦВК заплановане на 12.00.

Раніше повідомлялось, що ЦВК прийняла протоколи усіх 199 територіальних виборчих округів.

Нагадаємо, раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила про проведення другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня. До нього пройшло два кандидати — чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.