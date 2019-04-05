Вибори-2019: Центрвиборчком отримав всі протоколи окружних виборчих комісій

Голосування на першому турі президентських виборів відбувалося 31 березня, фото: Сергій Нужненко

https://racurs.ua/ua/n120394-vybory-2019-centrvyborchkom-otrymav-vsi-protokoly-okrujnyh-vyborchyh-komisiy.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) отримала протоколи всіх 199 виборчих комісій з результатами голосування в Україні в першому турі президентських виборів, котрі відбулися 31 березня.

Тепер ЦВК залишилося отримати лише уточнені протоколи згідно з направленими листами, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на голову ЦВК Тетяну Сліпачук.

Для проведення виборів було створено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ. Кількість дільничних виборчих комісій становила 29,9 тис., з них 79 спеціальних виборчих дільниць для голосування військовослужбовців на Донбасі та одна — на Львівщині. До складу закордонного виборчого округу входила 101 дільниця у 72 країнах. На цих виборах президента голосування на території Росії не здійснювалося.

ЦВК вже підбила підсумки голосування в закордонному виборчому окрузі й підписала відповідний протокол. Усі результати співпадають з оригіналами протоколів, котрі надсилалися засобами електронного зв’язку.

Зазначається, що голосування на цьому окрузі пройшло спокійно, без ексцесів. Всі громадяни України, хто хотів проголосувати, отримали таку можливість. Найбільше голосів набрав чинний президент Петро Порошенко — 38,93%, у Володимира Зеленського — 26,01%.

Нагадаємо, Зеленський поспішив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук оприлюднити результати перевірки аналізів, котрі він здавав сьогодні вранці в лабораторії Eurolab. Однак громадськість відразу помітила деяку невідповідність у датах.