Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n120392-zelenskyy-pospishyv-opryludnyty-rezultaty-analiziv-korystuvachi-oburylysya-cherez-nevidpovidnist.html

Ракурс

Кандидат у президенти України шоумен Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів, котрі він здавав у розташованій у Києві лабораторії Eurolab.

Висновки лабораторії щодо аналізів опубліковані на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

Втім, користувачі відразу помітили невідповідність — попри те, що Зеленський публічно здавав аналізи сьогодні вранці, відмовившись від пропозиції президента України Петра Порошенка зробити це разом із ним в медпункті стадіону «Олімпійський», датою взяття матеріалів чомусь було вказано 2 квітня, тобто — три дні тому.

Після появи відповідних запитань від збентежених користувачів соцмережі, дату в документі оперативно виправили. Про це свідчить історія виправлень сторінки.

Пізніше користувачі соцмережі помітили, що це інший документ — не співпадають підписи та печатки.

Згодом у Eurolab пояснили цю ситуацією помилкою співробітника, який від хвилювання натиснув не ту кнопку.

Нагадаємо, в аналізах Порошенка медики слідів алкоголю та наркотиків не знайшли.