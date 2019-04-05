Зеленський поспішив оприлюднити результати аналізів, користувачі обурилися через невідповідність у датах (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120392-zelenskyy-pospishyv-opryludnyty-rezultaty-analiziv-korystuvachi-oburylysya-cherez-nevidpovidnist.htmlРакурс
Кандидат у президенти України шоумен Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів, котрі він здавав у розташованій у Києві лабораторії Eurolab.
Висновки лабораторії щодо аналізів опубліковані на сторінці Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.
Втім, користувачі відразу помітили невідповідність — попри те, що Зеленський публічно здавав аналізи сьогодні вранці, відмовившись від пропозиції президента України Петра Порошенка зробити це разом із ним в медпункті стадіону «Олімпійський», датою взяття матеріалів чомусь було вказано 2 квітня, тобто — три дні тому.
Після появи відповідних запитань від збентежених користувачів соцмережі, дату в документі оперативно виправили. Про це свідчить історія виправлень сторінки.
Пізніше користувачі соцмережі помітили, що це інший документ — не співпадають підписи та печатки.
Згодом у Eurolab пояснили цю ситуацією помилкою співробітника, який від хвилювання натиснув не ту кнопку.
Нагадаємо, в аналізах Порошенка медики слідів алкоголю та наркотиків не знайшли.