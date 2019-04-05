Попередньо в аналізах Порошенка не виявили алкоголю та наркотиків. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n120365-analizy-poroshenka-medyky-povidomyly-chy-vyyavyly-v-krovi-prezydenta-psyhoaktyvni-rechovyny.html

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В організмі чинного президента Петра Порошенка медики не знайшли слідів алкоголю та наркотиків.

Експрес-тест не виявив психоактивних речовин. У Порошенка брали проби крові, сечі та волосся. Про це 5 квітня на брифінгу в НСК «Олімпійський» заявив головний лікар Київської міської наркологічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий, виступ якого транслювали українські телеканали.

«Жодної психоактивної речовини не було знайдено», — зазначив нарколог.

Він також додав, що за дві години медики зможуть провести більш змістовні обстеження за допомогою спеціального обладнання. Після цього лікарі матимуть повну інформацію про наявність або відсутність алкоголю в крові Порошенка. Яровий також розповів, що до двох тижнів доведеться чекати результатів аналізу проб волосся.

Нагадаємо, 5 квітня кандидати у президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали кров для аналізів на вживання алкоголю та наркотиків. Чинний глава держави здав аналізи в медичній лабораторії на НСК «Олімпійський», а Володимир Зеленський, який переміг у першому турі виборів, пройшов медичне обстеження в лабораторії «Євролаб».