Предварительно в анализах Порошенко не выявили алкоголя и наркотиков. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n120365-analizy-poroshenko-mediki-soobschili-obnarujili-li-v-krovi-prezidenta-psihoaktivnye-veschestva.html

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В организме действующего президента Петр Порошенко медики не нашли следов алкоголя и наркотиков.

Экспресс-тест не выявил психоактивных веществ — алкоголя или наркотиков. У Порошенко брали пробы крови, мочи и волос. Об этом 5 апреля на брифинге в НСК «Олимпийский» заявил главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Яровой, транслировали его выступление украинские телеканалы.

«Ни одного психоактивного вещества не нашли», — отметил нарколог.

Он также добавил, что за два часа медики смогут провести более содержательные обследования с помощью специального оборудования. После этого врачи будут иметь полную информацию о наличии или отсутствии алкоголя в крови Порошенко. Яровой также рассказал, что результатов анализа проб волос придется ждать до 14 дней.

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали кровь для анализов на употребление алкоголя и наркотиков. Действующий глава государства сдал анализы в медицинской лаборатории на НСК «Олимпийский», а Владимир Зеленский, который победил в первом туре выборов, прошел медицинское обследование в лаборатории «Евролаб».