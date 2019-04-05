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Илон Маск, фото: BBC

Неудачный день: Илон Маск потерял более миллиарда долларов за две минуты на биржевых торгах — Bloomberg

5 апр 2019, 10:44
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Известный американский предприниматель Илон Маск потерял 1,1 млрд долл. за первые две минуты торгов акций его компании Tesla Inc на Нью-Йоркской бирже.

В результате акции компании упали на 11%, сообщает издание Bloomberg.

Состояние Маска также сократилось — до 22,3 млрд долл., поскольку около 10 млрд долл. из них составляют акции Tesla.

Причиной такого резкого падения акций стала квартальная отчетность компании, которая показала значительное сокращение продаж электромобилей — в первом квартале 2019 года Tesla продала их всего 63 тыс., в то время как в четвертом квартале 2018 года этот показатель составлял почти 91 тыс. Однако, если сравнивать с первым кварталом прошлого года, продажи автомобилей Tesla выросли более чем вдвое. Большинство продаж автомобилей за январь-март 2019 года пришлись на Tesla Model 3 — 50,9 тыс.

Напомним, недавно экспертам по кибербезопасности компании Keen Security Lab удалось «взломать» автопилот автомобиля Tesla и направить транспортное средство на встречную полосу движения. Они обнаружили, что автопилот может некорректно распознавать полосы движения. Внеся небольшую модификацию в дорожную разметку, эксперты смогли ввести автомобиль в заблуждение.


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