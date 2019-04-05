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Ракурс
Порошенко хочет узаконить медобследование кандидатов. Фото: YouTube

Порошенко предложил сделать обязательным медицинское обследование кандидатов в президенты (ВИДЕО)

5 апр 2019, 10:41
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Медицинское обследование кандидатов в президенты должно быть обязательным.

Об этом 5 апреля заявил президент Петр Порошенко после того, как сдал анализы на НСК «Олимпийский» в Киеве. Видео брифинга транслировалось на странице главы государства в Facebook.

По словам Порошенко, он сразу поддержал предложение кандидата Владимира Зеленского по медицинскому обследованию.

«Я бы сделал законодательно эту процедуру обязательной, поскольку вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости кандидата и будущего президента — это вопрос национальной безопасности», — отметил Порошенко.

Порошенко также в своем выступлении снова подчеркивал важность дебатов, заявил, что это «абсолютно необходимо, потому что это не шоу и не спектакль».

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали кровь для анализов на употребление алкоголя и наркотиков. Победитель первого тура для проведения медицинской экспертизы пришел к лаборатории «Евролаб», а действующий президент Петр Порошенко сдал анализы в медицинской лаборатории на НСК «Олимпийский».

Источник: Ракурс


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