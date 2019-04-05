Дебаты на стадионе: Зеленский прошел медицинскую экспертизу. Фото: Gorlovka

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Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пришел сегодня в лабораторию «Евролаб» для проведения медицинской экспертизы. Зеленский сдал кровь для проведения глубокого анализа, результаты которого ему пришлют на электронную почту в течение трех дней.

На вопрос, почему кандидат не сдает анализ на «Олимпийском», Зеленский с удивлением подмечает, что это очень странное предложение и он никогда не слышал, чтобы там была лаборатория. Об этом сообщается на официальной странице команды Зеленского в Facebook.

«Мы ведь не говорим о людях, которые берут кровь. Мы говорим о лабораториях. Кто не брал бы кровь, он все равно повезет ее в лабораторию», — подчеркивает Зеленский.

Во время неофициальной пресс-конференции на пороге лаборатории Зеленский ответил на вопросы, однако с одной журналисткой говорить отказался и обвинил ее канал в том, что он оскорбляет его семью и занимается монтажом видео о нем.

Как известно, Зеленский позвал действующего главу государства Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов. Однако, вместе с приглашением кандидат озвучил ряд требований, среди которых и была медицинская экспертиза, которая должна подтвердить, что среди кандидатов нет алкоголиков и наркоманов.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко стать модератором на его дебатах с Порошенко. В Общественном телевидении уже отреагировали на предложение кандидата.