В Общественном телевидении отреагировали на обращение Зеленского к Тимошенко относительно дебатов

Зураб Аласания, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/n120354-v-obschestvennom-televidenii-otreagirovali-na-obraschenie-zelenskogo-k-timoshenko-otnositelno.html

Ракурс

В Общественном телевидении отреагировали на обращение кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко о возможности стать «независимым арбитром» его дебатов с действующим президентом Петром Порошенко.

«Не успели переговоры начаться, как успели завершиться», — отметил на своей странице в социальной сети Фейсбук председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, закон «О выборах президента Украины» предусматривает, что дебаты происходят в студии Общественного вещателя.

«С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя», — отмечает Аласания.

В комментарии изданию «Громадське» в пресс-службе «Батькивщины» заявили, что видели видеоролик с обращением Зеленского, однако Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в этих дебатах.

В первом туре президентских выборов, которые состоялись 31 марта, Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%, Тимошенко — 13,4%.

Напомним, вчера в видеообращении к Порошенко Зеленский предложил в качестве места проведения дебатов киевский стадион «Олимпийский». Порошенко ответил, что согласен с этим предложением. Сегодня Зеленский записал видеообращение уже к Тимошенко, как к кандидату, который занял третье место.