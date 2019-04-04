Владимир Зеленский, фото: «Громадське телебачення»

https://racurs.ua/n120351-vybory-2019-zelenskiy-predlojil-timoshenko-stat-veduschey-na-ego-debatah-s-poroshenko-video.html

Ракурс

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко стать модератором на его дебатах с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на странице его команды в социальной сети Фейсбук.

По его мнению, Тимошенко может стать «гарантом честных правил», ее приглашение поможет избежать «давления, провокаций, административного давления».

Зеленский подчеркнул, что Тимошенко после своего поражения в первом туре президентских выборов не поддержала ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур.

«Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа в течение 24 часов», — резюмировал Зеленский.

По результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года Тимошенко заняла третье место. Ее кандидатуру поддержали 13,4% избирателей.

Напомним, Зеленский вчера обратился к Порошенко с предложением провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко впоследствии опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласен с этим предложением.