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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Громадське телебачення»

Выборы-2019: Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко (ВИДЕО)

4 апр 2019, 20:02
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко стать модератором на его дебатах с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на странице его команды в социальной сети Фейсбук.

По его мнению, Тимошенко может стать «гарантом честных правил», ее приглашение поможет избежать «давления, провокаций, административного давления».

Зеленский подчеркнул, что Тимошенко после своего поражения в первом туре президентских выборов не поддержала ни одного из кандидатов, прошедших во второй тур.

«Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Жду ответа в течение 24 часов», — резюмировал Зеленский.

По результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года Тимошенко заняла третье место. Ее кандидатуру поддержали 13,4% избирателей.

Напомним, Зеленский вчера обратился к Порошенко с предложением провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко впоследствии опубликовал видеообращение, в котором заявил, что согласен с этим предложением.

Источник: Ракурс


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