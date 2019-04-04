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Владимир Зеленский, фото: BBC
Зеленский будет сдавать анализы в «независимой лаборатории», а не на «Олимпийском» — штабhttps://racurs.ua/n120350-zelenskiy-budet-sdavat-analizy-v-nezavisimoy-laboratorii-a-ne-na-olimpiyskom-shtab-video.htmlРакурс
Кандидат в президенты Владимир Зеленский сдаст анализы не в медкабинете стадиона «Олимпийский», в лаборатории Eurolab, куда прибудет завтра в 8.00.
Об этом заявил политконсультант, советник его штаба Дмитрий Разумков, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
По словам Разумкова, Зеленский также призывает действующего президента Петра Порошенко сдать анализы в «независимой лаборатории».
«Есть определенная заангажированность у различных государственных структур и зависимость от представителей власти», — считает политконсультант.
Напомним, Зеленский вчера обратился к Порошенко с предложением провести дебаты на расположенном в Киеве стадионе «Олимпийский», а также заявил, что кандидаты в президенты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы установить, не среди них «алкоголиков или наркоманов». Порошенко согласился с местом проведения дебатов и пригласил Зеленского завтра в 9.00 пройти медицинское обследование на территории «Олимпийского» с привлечением независимых сертифицированных лабораторий.
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