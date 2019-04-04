Володимир Зеленський, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n120350-zelenskyy-zdavatyme-analizy-v-nezalejniy-laboratoriyi-a-ne-na-olimpiyskomu-shtab.html

Ракурс

Кандидат у президенти Володимир Зеленський здасть аналізи не в медкабінеті стадіону «Олімпійський», в лабораторії Eurolab, куди прибуде завтра о 8.00.

Про це заявив політконсультант, радник його штабу Дмитро Разумков, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Разумкова, Зеленський також закликає чинного президента Петра Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».

«Є певна заангажованість у різних державних структур і залежність від представників влади», — вважає політконсультант.

Нагадаємо, Зеленський вчора звернувся до Порошенка з пропозицією провести дебати на розташованому в Києві стадіоні «Олімпійський», а також заявив, що кандидати в президенти обов’язково мають пройти медичну експертизу, щоб встановити, чи не немає серед них «алкоголіків чи наркоманів». Порошенко погодився з місцем проведення дебатів та запросив Зеленського завтра о 9.00 пройти медичне обстеження на території «Олімпійського» із залученням незалежних сертифікованих лабораторій.