Петро Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n120339-treba-zdaty-analizy-poroshenko-pryznachyv-zelenskomu-zustrich-u-medpunkti-olimpiyskogo.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко пропонує шоумену Володимиру Зеленському разом пройти медичну експертизу в межах підготовки до дебатів перед другим туром президентських виборів.

Про це сьогодні на брифінгу сказав речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє «Укрінформ».

За словами Медведєва, Порошенко чекає Зеленського завтра о 9.00 в медичному пункті стадіону «Олімпійський» у Києві. Саме цей стадіон Зеленський обрав як місце для проведення дебатів у своєму вчорашньому відеозверненні до чинного президента, в якому, зокрема, заявив, що кандидати обов’язково мають пройти медичну експертизу, щоб довести, що «серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».

Медведєв повідомив, що сертифіковані лабораторії проведуть незалежну експертизу «необхідних аналізів, у тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків».

Нагадаємо, сьогодні Порошенко заявив, що погоджується на умову Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні. У штабі шоумена згодом відповіли, що головною їхньою умовою було не питання зі стадіоном, а вибачення за слова, які президент раніше озвучив на адресу Зеленського.