Дебати на стадіоні: Зеленський вимагає вибачень від Порошенка. Фото: Народна правда

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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський чекає вибачень від чинного главии держави Петра Порошенка перед проведенням дебатів. Ця вимога входить до списку умов, які висунув Зеленський напередодні.

За словами координатора штабу Зеленського Олександра Корнієнка, головною умовою для проведення дебатів були вибачення за слова, які Порошенко озвучив на адресу Зеленського, а не питання зі стадіоном. Про це повідомляють «Українські новини».

Зазначимо, що Порошенко погодився на проведення дебатів на стадіоні «Олімпійський» і наголосив, що згідно з українським законодавством, однією з умов їх проведення є організація на базі Суспільного телемовлення з трансляцією на всіх каналах країни.

У свою чергу гендиректор «Національної телекомпанії України» Зураб Аласанія на своїй сторінці в Facebook заявив, що вони готові проводити дебати і вже почали переговори з усіма сторонами.

Раніше повідомлялося, що напередодні Зеленський запросив Порошенка на дебати, але висунув свої умови. Кандидати мають пройти медичну експертизу, всі ЗМІ повинні мати доступ до дебатів і Порошенко має визнати, що йде на дебати з кандидатом у президенти, а не маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського. На виконання умов Зеленський дав главі держави 24 години.