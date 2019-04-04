Дебаты на стадионе: Зеленский требует извинений от Порошенко. Фото: Народная правда

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Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет извинений от действующего главы государства Петра Порошенко перед проведением дебатов. Это требование входит в список условий, которые выдвинул Зеленский накануне.

По словам координатора штаба Зеленского Александра Корниенко, самым главным условием для проведения дебатов было принесение извинений за слова, которые Порошенко озвучил в адрес Зеленского, а не вопрос со стадионом. Об этом сообщают «Українські новини».

Отметим, что Порошенко согласился на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» и подчеркнул, что согласно украинскому законодательству, одним из условий их проведения является организация на базе Общественного телевещания с трансляцией на всех каналах страны.

В свою очередь гендиректор «Национальной телекомпании Украины» Зураб Аласания на своей странице в Facebook заявил, что они готовы проводить дебаты и уже начали переговоры со всеми сторонами.

Ранее сообщалось, что накануне Зеленский пригласил Порошенко на дебаты, но выдвинул свои условия. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, все СМИ должны иметь доступ к дебатам и Порошенко должен признать, что идет на дебаты с кандидатом в президенты, а не с марионеткой олигарха Игоря Коломойского. На выполнение условий Зеленский дал главе государства 24 часа.