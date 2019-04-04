З мрією про Україну: сьогодні день народження легендарної Квітки Цісик. Фото: znaj

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Ракурс

Легендарній американській співачці українського походження Квітці Цісик сьогодні, 4 квітня, мало виповнитися 66 років. Талановита виконавиця мріяла приїхати на незалежну батьківщину з гастролями, але побувати в Україні змогла лише в 1983 році.

Батьки легендарної Квітки Цісик познайомилися за часів Другої світової війни і в 1944 році мігрували зі Львова до німецького Байройту, а в 1949 році поїхали в США. Все своє життя Цісик прожила далеко від батьківщини, однак, її батьки не тільки передали їй українські традиції, а й навчили українській мові.

У 17 років Цісик втратила батька і пішла заробляти гроші своїм голосом в клуби Нью-Йорка і постійно передавала свої записи до рекламних агентств і продюсерам для прослуховування. Перші підпільні пластинки легендарної українки з’явилися на початку 80-х років.

Цісик любила коней, добре малювала і любила польові квіти. На одному зі своїх альбомів співачка зображена з букетом червоних маків.

Цісик померла в 1998 році у віці 44 років від раку грудей, не доживши всього шість днів до свого дня народження. Страшна хвороба немов переслідувала родину: вона забрала життя її матері в 1994 році, а потім в 2003 році від раку померла її сестра Марія, яка була талановитою піаністкою.

У США на пам’ять про співачку існує фонд підтримки музично обдарованих дітей, а в пам’ять про Марію працює фонд «Адже життя прекрасне». Він займається збором коштів і закуповує для України мамографічне обладнання.

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