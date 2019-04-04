С мечтой об Украине: сегодня день рождения легендарной Квитки Цисык. Фото: znaj

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Легендарной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык сегодня, 4 апреля, должно было исполниться 66 лет. Талантливая исполнительница мечтала приехать на независимую родину с гастролями, но побывать в Украине смогла лишь в 1983 году.

Родители легендарной Квитки Цисык познакомились во времена Второй мировой войны и в 1944 году мигрировали изо Львова в немецкий Байройт, а в 1949 году выехали в США. Всю свою жизнь Цисык прожила вдали от родины, однако, ее родители не только передали ей украинские традиции, но и обучили украинскому языку.

В 17 лет Цисык потеряла отца и ушла зарабатывать деньги своим голосом в клубах Нью-Йорка, а также постоянно передавала свои записи в рекламные агентства и продюсерам для прослушивания. Первые подпольные пластинки легендарной украинки появились в начале 80-х годов.

Цисык любила лошадей, хорошо рисовала и обожала полевые цветы. На одном из своих альбомов певица изображена с букетом красных маков.

Цисык умерла в 1998 году в возрасте 44 лет от рака груди, не дожив всего шесть дней до своего дня рождения. Страшная болезнь словно преследовала семью: она унесла жизнь ее матери в 1994 году, а затем в 2003 году от рака скончалась ее сестра Мария, которая была талантливой пианисткой.

В США в память о певице существует фонд поддержки музыкально одаренных детей, а также фонд «Ведь жизнь прекрасна»: он занимается сбором средств и закупает для Украины маммографическое оборудование.

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