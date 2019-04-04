Петр Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/n120339-nado-sdat-analizy-poroshenko-naznachil-zelenskomu-vstrechu-v-medpunkte-olimpiyskogo.html

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Президент Украины Петр Порошенко предлагает шоумену Владимиру Зеленскому вместе пройти медицинскую экспертизу в рамках подготовки к дебатам перед вторым туром президентских выборов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает «Укринформ».

По словам Медведева, Порошенко ждет Зеленского завтра в 9.00 в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» в Киеве. Именно этот стадион Зеленский выбрал в качестве места для проведения дебатов в своем вчерашнем видеообращении к действующему президенту, в котором, в частности, заявил, что кандидаты обязательно должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что «среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Медведев сообщил, что будет осуществлена независимая экспертиза сертифицированными лабораториями «необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков».

Напомним, Порошенко на своей страничке в Фейсбуке недавно заявил, что соглашается на условие Зеленского о проведении дебатов на стадионе. В штабе шоумена впоследствии ответили, что главным их условием был не вопрос со стадионом, а извинения за слова, которые Порошенко ранее озвучил в адрес Зеленского.